La traca de Temporada Alta

El festival Temporada Alta engega avui una nova edició de la Setmana de Programadors, quatre dies en què concentra una desena d'espectacles de creació contemporània per propiciar l'estada a Girona d'un gran nombre de professionals de les arts escèniques estatals i internacionals. Noranta-sis programadors d'arts escèniques de catorze països ja s'hi ha inscrit per conèixer les noves produccions catalanes i descobrir projectes nacionals i internacionals que cerquen coproductors. Àlex Rigola, Angélica Liddell, Jérôme Bel, El Conde de Torrefiel o Shaday Larios i Jomy Oligor són alguns dels artistes que presenten proposta en aquesta edició, en què es podran veure sis espectacles coproduïts pel festival amb operadors del país i estrangers.

El director del festival, Salvador Sunyer, assenyalava ahir que «totes les obres seleccionades tenen una mirada pròpia i aborden temes que poden ser d'interès social o polític, però amb mirada artística, perquè l'art no pot canviar societats, només persones».

A banda, artistes i programadors es podran posar en contacte, a través d'espais de trobada, i presentaran nous projectes de cara a buscar col·laboracions en la producció amb teatres, institucions o programadors visitants.

També s'organitzen activitats a porta tancada per a professionals en les quals tenen l'oportunitat d'intercanviar experiències i ampliar xarxes. En l'edició de 2019 la presentació de projectes estarà centrada en els proposats per la xarxa europea Pyrenart.

En aquests últims anys han passat per Girona prop de 500 professionals internacionals, incloent-hi representants d'institucions com el Festival d'Avignon, el Théâtre Ôdeon de París, el Wiener Festwochen de Viena, el Kusnten Festival des Arts de Brussel·les, el Festival de Nàpols, el Foreing Affairs de Berlin o el Thèâtre de la Ville de París, entre molts altres.



«La melancolía del turista»

Un dels muntatges que ja s'ha estrenat és La melancolía del turista, en què Shaday Larios i Jomi Oligor utilitzen el llenguatge del teatre d'objectes per parlar de l'ascens i caiguda de la idea de paradís.

«Una costilla sobre la mesa. Madre»

La mort centrarà un muntatge d'Angélica Liddell, una de les creadores més irreverents del panorama internacional. Presentarà a Girona Una costilla sobre la mesa. Madre, un rèquiem dedicat a la seva mare, morta el 2018. L'espectacle està acompanyat per una banda sonora creada i interpretada en directe pel Niño de Elche.



«O agora que demora»

Un dels altres plats forts de la Setmana de Programadors és O agora que demora, de la directora, actriu, dramaturga i cineasta brasilera Christiane Jatahy, que torna al festival amb la segona part del díptic Our Odyssey, basat en els textos èpics d'Homer. La proposta fusiona el llenguatge cinematogràfic i el teatral amb una pel·lícula rodada a Jenin (Palestina), en camps de refugiats de Líbia i Grècia, a Johannesburg, en una comunitat indígena de l'Amazones i a Rio de Janeiro.



«Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers»

El director teatral Àlex Rigola continua explorant els límits del teatre amb una proposta centrada en les vivències reals de l'actriu Alba Pujol i de Josep Pujol, filla i pare que s'enfronten al càncer terminal del segon. «Volíem parlar de la mort i hem acabat parlant de la vida», ha assenyalat el director de l'obra Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers.



«Dimonis»

Des de la setmana passada, Cabosanroque evoca els exorcismes del poeta Jacint Verdaguer a finals del segle XIX en una instal·lació sonora instal·lada al saló de descans del Teatre Municipal de Girona en què han participat el Niño de Elche, Rocío Molina i Enric Casasses.



«Kultur»

La companyia El Conde de Torrefiel presentarà Kultur, un spin-off de La plaza, un muntatge que «flirtejava amb la instal·lació museística» i que va ser guardonat amb el Premi de la Crítica 2018. Aquesta idea de la performance també domina aquesta nova proposta que enfronta l'espectador a una escena sexual en aparença realista per crear «una experiència íntima i subjectiva, perquè adopti, ajudat per la foscor i uns auriculars, la posició d'un voyeur».



«Retrospective»

El ballarí i coreògraf francès Jérôme Bel presenta Retrospective, una pel·lícula en què enfronta el passat dels seus espectacles mentre reflexiona sobre la dimensió política de la dansa. Són divuit fragments extrets dels seus muntatges més significatius, com Gala o The show must go on, que serveixen per construir la seva particular visió del món de la dansa. També per fer una declaració de defensa del medi ambient.



«Incurables»

El coreògraf Pere Faura porta a Girona Incurables, un espectacle que uneix música electrònica, dansa, realitat virtual i zombies en un espectacle postapocalíptic que parla d'«aquesta societat nostra en què ens mengem els uns als altres», segons l'autor.



«Trama»

En el terreny de la dansa també s'emmarca la feina de Roser López Espinosa, que presenta una peça molt física i acrobàtica, Trama.

«Tierras del Sud»

Els creadors Txalo Toloza i Laida Azkona participen per primera vegada al festival amb Tierras del Sud, la segona part de la trilogia escènica documental Pacífic, centrada en l'estreta relació entre la barbàrie sobre els pobles originaris de Llatinoamèrica i les noves formes de colonialisme.