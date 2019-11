Prop de 180 intervencions arqueològiques i paleontològiques a Girona aquest any

Les comarques gironines han acollit aquest any prop de 180 intervencions arqueològiques i paleontològiques. La majoria, 150, corresponen a intervencions preventives quan es projecta la realització d'obres i poden afectar restes, seguides de les intervencions de recerca. En aquest cas, se n'han fet 28 arreu de la demarcació, segons el balanç que va fer ahir el Departament de Cultura, que ha fet enguany una inversió directa de més de 2,2 milions d'euros destinats a intervencions i proteccions de patrimoni arqueològic i paleontològic de tot el país.

En total, a Catalunya s'han realitzat 1.024 intervencions arqueològiques i paleontològiques, 861 de les quals, preventives. Des de la conselleria destaquen que, en el cas de Girona, s'ha incrementat la demanda d'intervencions de prevenció promogudes des del planejament municipal.

Pel que fa a les de recerca, se n'han fet 157 a tot Catalunya i set d'urgència, que s'han realitzat directament per part del Departament en aquells indrets on no es coneixia l'existència de restes i s'han descobert durant la realització d'una obra.

Del miler d'actuacions realitzades a Catalunya durant el 2019, n'hi ha algunes que destaquen per la seva singularitat i importància científica d'impacte nacional. En l'àmbit de la paleontologia, el Camp dels Ninots a Caldes de Malavella ha localitzat enguany un excepcional conjunt de fauna que va morir en un esdeveniment volcànic, per exemple.

Als jaciments de la Generalitat, Cultura intervindrà enguany en tots ells a través d'excavacions, prospeccions i consolidacions. Al jaciment d'Empúries s'han posat al descobert la façana portuària de la ciutat grega d'Emporion i estructures del barri portuari, mentre que a Ullastret s'ha trobat una sèrie d'edificacions a l'interior del fossat, així com la part d'un pont que permetria travessar el fossat.

A més, Cultura va informar que ahir es va començar l'excavació al poble de Santa Creu de Rodes, del conjunt monumental de Sant Pere de Rodes a l'Alt Empordà.

Finalment, l'arqueologia subaquàtica també continua la seva tasca de recerca, enguany centrada en el jaciment lacustre de la Draga de Banyoles i el vaixell romà de les illes Formigues.