Mor als 94 anys l'actriu Assumpció Balaguer, vídua de Paco Rabal

L'actriu catalana Assumpció Balaguer va morir divendres a la nit als 94 anys a Cercedilla, a Madrid. Nascuda a Manresa el 1925 i vídua del també actor Paco Rabal, Balaguer va rebre un premi Max de Teatre el 2012 i la Creu de Sant Jordi el 2013, entre altres reconeixements. Un dels seus últims papers va ser a la sèrie de TV3 Polseres vermelles i al documental Una mujer sin sombra, estrenat el 2013, en el qual feia balanç de la seva vida.

Durant mig segle, Assumpció Balaguer va ser l'esposa i després la vídua de l'actor espanyol Paco Rabal, però la vida li reservava encara prou temps per reivindicar-se com l'actriu que era i a la qual va decidir renunciar per la seva família. L'actriu, que va ingressar a l'hospital madrileny de la Fuenfría fa una setmana després de patir un ictus al seu domicili, descansarà al costat del seu marit al poble natal del cèlebre protagonista de Los santos inocentes, Águilas (Múrcia).

Nascuda el 8 de novembre de 1925 a Manresa, Barcelona, era filla d'un metge i d'una empresària tèxtil. Als 14 anys la seva família es va traslladar a Barcelona, on va acabar el Batxillerat Superior. Després d'estudiar dos anys de Filosofia i Lletres, va ingressar a l'Institut de Teatre, on no va arribar a finalitzar els estudis d'art dramàtic. El seu primer paper va ser el de Bernarda a La Discreta Enamorada, de Lope de Vega, sota la direcció d'Arturo Carbonell.

Posteriorment, va ingressar a la Companyia Lope de Vega de José Tamayo, on va treballar amb grans actors com Carlos Lemos, Alfonso Muñoz o Josefina Santaolalla. Amb Tamayo va ser la Reina Isabel a Maria Estuard, de Schiller; Emilia a Otel·lo, de Shakespeare; la protagonista de Nuestra Ciudad, de Torthon Wilder; i Sole a Plaza de Oriente, de Joaquín Calvo Sotelo. Allí va conèixer l'actor Francisco Rabal, amb qui es va casar el 1951 per no separar-se'n fins a la seva mort el 2001.

Tot i la seva avançada edat, en els últims anys va treballar en sèries com Chiringuito de Pepe (2016), Los misterios de Laura (2014) o La que se avecina (2013) i en capítols d' Amar en tiempos revueltos, Los Serrano, Hospital Central o Ana y los siete.



Una dona «lliure i rebel»

Al llarg del dia d'ahir van ser moltes les veus que van donar el seu condol per la mort de l'actriu. El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Quim Torra, o el director teatral Mario Gas van ser alguns dels qui van expressar les seves condolències per la mort de Balaguer. Els dos fills de l'actriu, Teresa Rabal i Benito Rabal, van agrair les nombroses mostres d'afecte que han rebut per la mort de la seva mare, a qui van qualificar de dona «lliure, rebel» i que «sempre ha fet el que ha volgut». «L'hem estimat amb tot l'amor del món i mai li ha faltat de res», va assegurar Teresa als periodistes, acompanyada del seu germà Benito. Els germans van afirmar ser «conscients» de «tot l'amor que sent Espanya» cap a la seva mare.