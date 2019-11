Torroella recull 150 il·lustracions d'animals pels 30 anys de Lynx Edicions

Il·lustracions del «Handbook of the Birds of the World».

Il·lustracions del «Handbook of the Birds of the World». Fundació Mascort

La Fundació Mascort de Torroella va inaugurar dissabte l'exposició Tots els ocells i mamífers del món. 30 anys de Lynx Edicions per commemorar el 30è aniversari de la creació de Lynx Edicions. Aquest projecte editorial es va fundar a Barcelona l'any 1989 per Ramon Mascort Amigó, fundador i president de la Fundació Mascort, juntament amb els comissaris de la mostra i autors del catàleg, el zoòleg Jordi Sargatal Vicens i el metge Josep del Hoyo Calduch, director de l'editorial. La mostra recull 150 làmines d'animals que han il·lustrat les dues grans obres de Lynx Edicions, posant especial èmfasi en el «valor de l'excepcional» de coneixement que aquestes han transmès a la comunitat científica.

Concretament, Lynx Edicions es va crear amb la «intenció de publicar el que ha esdevingut l'obra cabdal i de referència mundial per a l'estudi i el coneixement ornitològic, el Handbook of the Birds of the World, tal com van explicar els seus fundadors. Aquesta publicació (1992-2013), que consta de 17 volums, és el «primer tractat en la història de la ciència» que a part d'estudiar també il·lustra totes les espècies d'ocells que existeixen al món. A més, l'editorial ha publicat aquest any el que han anunciat com la seva «obra germana», el Handbook of the Mammals of the World (2009-2019), que presenta, també per primer cop, tots els mamífers de la Terra en un total de nou volums.

La mostra es podrà visitar de forma gratuïta fins al 13 d'abril del 2020 a les sales de la Casa Galibern amb seu a la Fundació Mascort.



Les il·lustracions de la mostra

L'exposició mostra al voltant de 150 làmines que han il·lustrat aquestes dues grans obres de Lynx Edicions. De les més de 20.000 figures repartides en un miler de làmines, més d'un centenar són originals del handbook d'ocells, pintades per reconeguts il·lustradors científics, entre els quals destaquen Hilary Burn, Chris Rose i Francesc Jutglar. Algunes d'aquestes obres són Cigonyes, Àguiles o Orenetes.

S'hi sumen 14 reproduccions de les làmines del handbook de mamífers, una tria dels dibuixos de les espècies contingudes als 9 volums, que es van realitzar de manera «pionera» seguint les tècniques de la il·lustració digital. Aquesta publicació ha tingut com a principal artista l'il·lustrador Toni Llobet, empordanès d'adopció.

L'exposició i el catàleg permeten resseguir els 30 anys de la trajectòria editorial de Lynx Edicions, que, des de 1992, ha estat guardonada amb nombrosos premis d'institucions i publicacions internacionals. Destaquen també les dues obres complementàries dels dos grans handbooks: el HBW and BirdLife International Illustrated Checklist of the Birds of the World i el Bird Families of the World, copublicat amb el Laboratori d'Ornitologia de la Universitat Cornell de Nova York.