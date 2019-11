El Porta Ferrada anuncia els primers noms confirmats

Mr. John William Weller, més conegut com Paul Weller, és considerat una figura imprescindible de la música britànica. Fundador de The Jam i The Style Council, la seva trajectòria descriu una visió global de l'escena anglesa contemporània, des del moviment mod fins al brit pop, passant pels sons sofisticats i el neoclassicisme dels seus darrers treballs. Un mite debuta a Porta Ferrada.

11/07 Jamie Cullum

Després del seu triomf al 2017, Cullum torna a un dels seus escenaris preferits, l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols, per oferir un des seus electrizants concerts. En el seus espectaculars shows, Cullum ens proposa un viatge musical iconoclasta a través de composicions pròpies, versions i improvisacions amb segell únic i genial. Qui ho ha vist alguna vegada, sens dubte, repeteix.

18/07 Hauser (2Cellos)

El violoncel·lista Stjepan Hauser, membre de 2Cellos, presenta el seu gran projecte en solitari. En aquest nou espectacle en exclusiva a Espanya en el marc del nostre festival, Hauser, acompanyat d'una orquestra simfònica, interpretarà hits de la música clàssica amb partitures de Txaikovski Puccini, Albinoni, Bach, Mozart, Dvorak, Chopin€ Una proposta que comparteix l'esperit i el virtuosisme de 2cellos.

08/08 Bad Gyal

Reina indiscutible del dancehall local i una de les noves figures més prominents a les denominades músiques urbanes -trap, reggaeton€-, Alba Farelo AKA Bad Gyal ha nascut per ser una estrella. L'artista de Vilassar de Mar debuta a Porta Ferrada amb el seu explosiu còctel de ritmes i feminitat que l'ha portat a triomfar davant de grans audiències, també fora de les nostres fronteres.

15/08 Amaral

El grup musical de Saragossa format per Eva Amaral i Juan Aguirre segueix mantenint el seu esperit independent i únic, entre el pop massiu i els arravataments alternatius. Ara, després d'exhaurir les entrades al Sant Jordi Club de Barcelona, tornen a Sant Feliu amb al seva gira Salto al Color.

Tots els concerts anunciats tindran lloc a l´Espai Port de Sant Feliu de Guíxols i són exclusius a Catalunya aquest estiu.