El Primavera Sound premia la «revolució pedagògica» del Taller de Músics

El Primavera Sound ha distingit amb el Primavera Award la trajectòria del Taller de Músics, un dels centres de docència més importants a l'Estat, «clau per a la formació d'una escena professional amb projecció internacional i impuls positiu per al teixit musical fort als barris», segons detallen en un comunicat. En aquest sentit, el certamen destaca les quatre dècades de «revolució pedagògica» que ha presenciat els primers passos d'artistes com Rosalía, Sílvia Pérez Cruz o Miguel Poveda. El lliurament del premi es farà a Barcelona, en el marc de la festa d'inauguració de Primavera Pro, el pròxim 3 de juny de 2020.