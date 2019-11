Clàudia Cedó estrena dissabte a Salt un muntatge d'Escenaris Especials

La dramaturga Clàudia Cedó presentarà dissabte a El Canal de Salt Love, un projecte social coproduït amb Art for Change – Obra Social La Caixa, la Diputació de Girona i Escenaris Especials i protagonitzat per persones en risc d'exclusió social, que arriba a l'escenari de la mà del festival Temporada Alta. L'obra compta amb la participació de 40 actrius i actors i amb els músics La Machine à Swing i la cantant Paula Grande com a convidats.

En aquesta proposta es mostren diverses maneres d'estimar. De la mà de la banyolina, el projecte compta amb una dramatúrgia i direcció col·lectiva de: Berta Camps, Genís Casals, Clàudia Cedó, Tere Solà i Jordi Subirà i presenta un muntatge que obre els ulls cap a les altres realitats que ens envolten.

Històries que passen en un bar anomenat Love. Un local de jazz on van a parar totes les ànimes. Tots els romàntics i també els que han perdut la fe en alguna cosa anomenada amor. Totes i tots es troben aquí fent-se la mateixa pregunta: «Què és l'amor?» Una pregunta fàcil per a una resposta complexa. El muntatge reflexiona sobre l'amor, un tema que fa anys que sorgeix de manera natural a les classes de teatre d'Escenaris Especials. El sexe, el desamor, el rebuig, l'enamorament, el desig, l'amistat, la idealització de la persona estimada, l'autoestima, l'amor a la família o als educadors són alguns dels subtemes que tracta el muntatge teatral.

Escenaris Especials és un projecte que fa teatre amb persones que es troben en risc d'exclusió social i diversitat funcional des del 2006. Treballen amb un centenar d'alumnes pertinents de nou associacions i centres diversos de les comarques gironines.