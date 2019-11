Jamie Cullum, Paul Weller i Amaral actuaran a Porta Ferrada el 2020

Jamie Cullum, Paul Weller, Bad Gyal, Hauser (2Cellos) i Amaral són els primers noms confirmats per a la 58a edició del Festival de la Porta Ferrada, que se celebrarà l'estiu vinent a Sant Feliu de Guíxols. Segons ha informat l'organització en un comunicat, les entrades per a aquests concerts, que se celebraran a l'Espai Port del municipi de la Costa Brava, es poden adquirir des d'avui mateix a través del web del festival.

John William Weller, més conegut com a Paul Weller, és considerat una figura imprescindible de la música britànica. Fundador de The Jam i The Style Council, la seva trajectòria descriu una visió global de l'escena anglesa contemporània, des del moviment mod fins al brit pop, passant pels sons sofisticats i el neoclassicisme dels seus darrers treballs. Un mite del rock que debutarà en aquesta edició del festival.

Per la seva banda, després del seu triomf al 2017, Jamie Cullum tornarà a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols per oferir un dels seus electritzants concerts. El músic, que en els darrers anys s'ha deixat veure sovint pels escenaris de les comarques gironines, i que aquest mateix any va passar pel Festival de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, torna a Sant Feliu de Guíxols per oferir un dels seus espectacles elèctrics. Cullum proposarà un viatge musical iconoclasta a través de composicions pròpies, versions i improvisacions amb segell únic i genial.

En l'apartat internacional, també passarà per la Porta Ferrada Hauser, el projecte en solitari del violoncel·lista Stjepan Hauser, membre de 2Cellos. En aquest nou espectacle, que es podrà veure en exclusiva a Espanya a Sant Feliu de Guíxols, Hauser, acompanyat d'una orquestra simfònica, interpretarà grans èxits de la música clàssica amb partitures de Txaikovski Puccini, Albinoni, Bach, Mozart, Dvorak o Chopin, entre d'altres. Segons el comunicat del festival, es tracta d'una proposta que comparteix l'esperit i el virtuosisme de 2Cellos.



Artistes nacionals

El festival també vol posar l'accent, en la seva pròxima edició, en els nous ritmes urbans que no deixen d'obrir-se camí. D'aquesta manera, Porta Ferrada comptarà en l'edició de l'any vinent amb la presència de Bad Gyal, una de les grans artistes del gènere trap i el dancehall de l'escena espanyola. Alba Farelo, filla de l'actor Eduard Farelo, debutarà al festival amb el seu explosiu còctel de ritmes i feminitat que l'ha portat a triomfar davant de grans audiències, també fora de les nostres fronteres.

Completen l'avanç de la programació els saragossans Amaral. El veterà tàndem que formen Eva Amaral i Juan Aguirre segueix mantenint el seu esperit independent i únic i arribarà a la Costa Brava per presentar el seu darrer àlbum, titulat Salto al color, que ha estat publicat aquest mateix any. Els Amaral tornaran així a trepitjar les comarques gironines, quatre anys després d'haver passat pel Festival de Cap Roig, el 2016, dins la gira de Nocturnal.

La de 2020 serà la primera de les quatre edicions firmades per l'empresa The Project i l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que va renovar el contracte i va ampliar el pressupost amb l'objectiu de créixer i fer un salt de qualitat. El pressupost exigit per a aquests quatre pròxims anys s'eleva a gairebé dos milions d'euros. L'empresa concessionària haurà d'aportar un mínim d'1.250.000 euros l'any, a banda dels 380.000 que aporta l'Ajuntament. El nou contracte marca a més un mínim de 40 espectacles en cada edició.

La 57a edició del festival es va tancar el passat mes d'agost amb un total de 42.380 espectadors, un 10% més que l'any passat, i un 85% d'ocupació als concerts programats. A més, de la trentena d'espectacles que es van realitzar als diferents espais, un total de15 van penjar el cartell de complet. Entre ells, God Save the Queen, Manolo García, Patti Smith, Manuel Carrasco, New Order, Melendi o Beret, entre d'altres.