Es presenta el film «Salvador Dalí. Diaris de Joventut. 1904-1929»

La Fundació Gala-Salvador Dalí va presentar ahir al vespre el documental Salvador Dalí. Diaris de Joventut. 1904-1929 a la Sala Gran de La Cate de Figueres. La projecció del film va ser presentada per Montse Aguer, directora dels Museus Dalí i guionista del projecte, i David Pujol, de la productora DocDoc Films, director i guionista del documental.

El documental Salvador Dalí. Diaris de Joventut. 1904-1929, produït per la Fundació Dalí i realitzat per DocDoc Films, abraça des del naixement de Salvador Dalí, l'any 1904, fins al 1929, any crucial en què ingressa en el moviment surrealista. Figueres, Barcelona, Madrid i París esdevindran les geografies del jove Dalí i seran les escenografies de la gestació del geni.

El fil argumental de l'obra s'ha servit de l'autobiografia La vida secreta de Salvador Dalí. A través de documentació profusa, alguna de la qual és inèdita, s'expliquen aspectes clau del jove Dalí: des de la infantesa marcada per la mort del seu germà, els primers estudis d'art a Figueres, l'estada a la Residencia de Estudiantes, a Madrid, on coneixerà Federico García Lorca i Luis Buñuel, que tindran per ell una especial rellevància; el viatge a París que li permetrà establir contactes amb artistes com Miró, Picasso o els components del grup surrealista.

La producció parla també d'aspectes sorprenents com els records intrauterins, de com un safareig pot esdevenir taller d'artista, de les il·lusions òptiques o d'una nova mirada a la realitat, de la por al sexe o de la creença des de ben aviat de ser un geni. També descriu la seva evolució artística.

En el documental s'inclouen les veus de Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, Jordi Artigas, responsable de les cases-museu de Portlligat i Púbol, i David Pujol, director i guionista del projecte audiovisual.