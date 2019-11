La Cia. Impàs reivindica la bellesa de les cicatrius al Museu d'Art

La Cia. Impàs, integrada per les germanes gironines Elena i Neus Masó i els músics Agustín Balda i Steve Smyth, estrenarà avui a 2/4 de 9 del vespre al Museu d'Art de Girona el seu últim muntatge de dansa contemporània, Kintsugi. L'espectacle, que arriba en el marc de la programació del festival Temporada Alta, pren per títol una paraula que significa «reparació d'or» en japonès i és una tècnica ancestral per unir ceràmiques trencades així com una filosofia que reivindica la bellesa de les cicatrius. La representació també es podrà veure demà dissabte al mateix espai i a la mateixa hora.