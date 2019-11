Plácido Domingo replica que «l'abús és tan impossible com inconcebible»

El l tenor espanyol Plácido Domingo ha trencat el seu silenci amb els mitjans de comunicació després d'haver estat acusat d'assetjament sexual per part d'una vintena de dones en els últims mesos. Abans del seu retorn a Espanya, dins del repartiment de Nabucco al Palau de les Arts de València (2, 5, 8 i 11 de desembre), Domingo ha assegurat en una entrevista a ABC que «l'abús de la meva posició directiva dins de l'estructura administrativa de les òperes de Washington i de Los Angeles, on vaig treballar, és tan impossible com inconcebible».

En aquest sentit, explica que «sempre» eren entre tres i cinc les persones involucrades en la presa col·lectiva de decisions sobre els repartiments i altres mesures artístiques. «Mai em vaig involucrar en la signatura dels contractes. Hi havia sempre directius d'altres àrees de l'teatre», es defensa. I insisteix que «mai» ha promès a ningú un paper i «molt menys una carrera». Igualment afirma que «mai» ha «obstaculitzat el camí a ningú» i que «tampoc imposaria ni faria mal a cap cantant».