El Casino de Peralada viu una nit madrilenya

Ana Belén va estrenar oficialment divendres a la nit el nou pavelló del Casino de Peralada demostrant que manté intacte el seu carisma, consolidat a través de molts anys de carrera conjugant elegància, veu i enorme gust per triar les cançons que vol interpretar. L'artista va tancar una nit molt madrilenya –inclòs el menú del sopar anterior al concert, dissenyat de forma sublim pel xef Jordi Pancheria i que incloïa els famosos ous estrellats i un deliciós besuc a la madrilenya– a la qual li va faltar el toc capitalí que tothom esperava, ja que la cantant no va interpretar la famosa La puerta de Alcalá, potser per l'absència del seu marit, Víctor Manuel, que divendres no estava inclòs en el menú.

Quan els assistents estaven a punt d'atacar l'esmentat besuc, Ana Belén va sortir discretament a l'escenari vestida elegantment de vermell per cantar Vida, tema que dona nom al seu darrer treball, que ahir presentava. L'artista, que va saludar els assistents amb un «bona nit», no va abandonar aquesta elegància en cap moment, acompanyada per sis músics de gran solvència, entre ells el seu fill David San José.

La cantant, en tot moment molt comunicativa amb el públic, va demostrar una envejable forma física i una veu rica en registres, sempre adaptada al que cada cançó necessitava. Va presentar diversos temes del seu darrer treball a la part inicial del concert, destacant poderosament Mujer Valiente -composada per Rozalén- i la deliciosa Esta vida es un regalo.

Per a la part final, Ana Belén va reservar algunes versions i els temes que tothom esperava, les més conegudes, amb menció especial per a la personal revisió del clàssic d'Alaska y Dinarama Cómo pudiste hacerme esto a mi. D'aquí al final, va interpretar conegudes cançons com A la sombra de un León, Contamíname, Derroche i Solo le pido a Dios, cantada per un públic ja dret que li reclamava que no marxés. Ana Belén, obedient, va tornar a l'escenari per interpretar No sé por qué te quiero amb la força i tendresa tan característiques i es va acomiadar abraçada amb els seus músics.