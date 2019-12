El Sant Jordi de Nadal rep més de 10.500 visitants i reuneix una setantena d'autors

El Sant Jordi de Nadal ha tancat aquest diumenge al migdia la seva sisena edició, a la que han assistit més de 10.500 persones. Els participants s'han congregat al certamen literari d'hivern per visitar les parades de llibres, signatures d'autors, col·loquis i diverses activitats infantils i concerts. La jornada, organitzada pel TRESC, ha omplert l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Una setantena d'autors han participat a l'esdeveniment, amb escriptors com Roger de Gràcia, Maria Barbal, Jordi Nopca, Christina Rosenvinge, Màrius Serra, Oriol Comas, Rafel Nadal, Najat El Hachmi i Xavier Bosch, així com les il·lustradores Lola Vendetta i Lyona Ivanova i les 'booktubres' Mixa i Marta Meneu-Borja, entre altres, i han pogut formar part d'alguna de els 65 activitats organitzades a la fira.

Entre les activitats planejades hi destacaven les taules rodones amb professionals del sector editorial sobre el món de la traducció, l'ecoedició o tècniques d'escriptura narrativa. En altres col·loquis també s'ha reflexionat sobre la maternitat des d'un punt de vista feminista de la mà de Marta Busquets, Maria Climent, Marta Carnicero i Esther Vivas; mentre que Martina Ferrer, per exemple, ha donat idees per viure sense plàstic i generar un residu zero.



Els més destacats

Algunes de les presentacions de llibres més remarcables han estat: 'Debut' de Christina Rosenvinge, 'La teva ombra' de Jordi Nopca; 'Guia sentimental de Barcelona' de Roger de Gràcia; 'Jugar-s'hi la vida' de Màrius Serra i Oriol Comas; 'A l'amic escocès' de Maria Barbal; 'Sempre han parlat per nosaltres' de Najat El Hachmi; 'Paraules que tu entendràs' de Xavier Bosch; 'El fill de l'italià' de Rafel Nadal; o la del llibre 'La capsa vermella. La Guerra Civil fotografiada per Antoni Campañà'.

En l'edició d'enguany, un dels eixos que l'organització considera "clau" ha estat el gran nombre d'activitats familiars que s'hi ha ofert destinades al públic infantil, com són els tallers de reciclatge, els contacontes tradicionals o els experiments científics amb materials quotidians. A més, també hi ha hagut espectacles de 'Litterarum Big Mama Montse', 'Bossabadat', 'Pallasso Muniato' o 'FLIC'.