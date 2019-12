Mor Concha Hidalgo, actriu d'«Aída» i «La que se avecina»

Ha mort l'actriu Concha Hidalgo als 95 anys. Coneguda per al gran públic del segle XXI per les seves interpretacions en sèries com 'Aída' o 'La que se avecina', també va participar en pel·lícules com 'El viaje a ninguna parte', 'La mitad del cielo' o 'Los fantasmas de Goya'.





La seva agència d'actors Kuranda ha lamentat la pèrdua de la intèrpret, que la setmana vinent hauria fet 96 anys, una dona que 'va dedicar tota la seva vida a la interpretació. El nostre condol als seus fills, familiars i amics'.





Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestra querida Concha Hidalgo a los 95 años de edad. Nacida en Melilla el 13 de diciembre de 1923, dedicó toda su vida a la interpretación. Nuestro pésame a sus hijos, familiares y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/0kxvotJeG0 — Kuranda (@Kurandarep) December 2, 2019