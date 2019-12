Descobrir el patrimoni gironí al costat d'un extraterrestre

Un extraterrestre acabat d'aterrar a les comarques gironines amb ganes de descobrir com és el territori i la seva gent és el personatge que acompanyarà els visitants més petits que s'acostin als museus de la província a partir d'aquest divendres. El personatge, creat per la jove il·lustradora Xènia Ferrer per ser la nova imatge de les activitats familiars de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, vol conèixer millor els costums, tradicions i el passat dels habitants de Girona a partir dels 26 equipaments que integren la xarxa, com els d'Empúries i Ullastret, el Museu de la Garrotxa, el del Suro de Palafrugell o el Museu d'Art de Girona, per exemple.



«Una aventura molt especial»

La xarxa celebra des de divendres, 6 de desembre, i fins al 7 de gener de l'any vinent la cinquena edició de Nadal al Museu, una campanya per motivar les visites del públic familiar durant les festes nadalenques. Sota el lema «Aquest Nadal, els museus de les comarques de Girona han preparat una aventura molt especial per tu!», la vintena d'equipaments participants han ideat diverses activitats per conèixer la història, el cinema, l'artesania, el mar, l'art o la tecnologia. A més del nou personatge, aquesta edició del Nadal al Museu també estrena un llibre d'activitats amb lectura fàcil amb el qual obsequiaran tots els nens i nenes que visitin els museus durant les festes de Nadal. El llibret, creat, editat i produït per la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona, s'ha fet amb la intenció de donar a conèixer d'una forma divertida el patrimoni dels museus del territori gironí. Com que treballen per l'accessibilitat universal, fent museus inclusius, els textos i el disseny d'aquest llibret han estat elaborats basant-se en els principis europeus d'accessibilitat gràcies a la Lectura Fàcil. Si no s'esgoten les existències durant la campanya nadalenca, aquest llibret estarà disponible durant tot l'any als equipaments de la xarxa, de la qual també formen part el Museu del Cinema, el Museu del Mar de Lloret de Mar, l'Etnogràfic de Ripoll o el Terracotta de la Bisbal d'Empordà.

Com en les anteriors edicions, també s'ha treballat en la creació d'una activitat conjunta que tindrà lloc a tots els museus. Enguany la mainada tindrà el repte de descobrir les pistes que el nou visitant ha deixat preparades als museus. A través del joc de pistes encadenades, els més petits podran aprendre del patrimoni cultural de cada un dels museus.

A més a més del joc de pistes encadenades, cada equipament ha preparat activitats especials per fer durant aquest període de vacances, com tallers per preparar la decoració nadalenca de casa, cuinar plats típics d'aquestes festes, fabricar les seves pròpies joguines, fer els fanalets de Reis o gaudir de recitals de contes de Nadal.