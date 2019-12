Perevalsky es presenta a la Galeria Dual

La Galeria Dual de Girona continua amb la seva vitalitat d'activitats i durant aquest dies ofereix l'obra de Kim Perevalsky. La seva obra, presentada sota el títol Deconstrucció, es podrà veure fins al proper 11 de gener en l'horari de la galeria: de dimecres a dissabte, d'11.15 a 13.30 i de 17 a 20 h.

La Galeria Dual, situada al número 67 de la Gran Via de Jaume I de Girona, va néixer fa ja tres anys i durant aquest temps ha estat un espai on molts artistes de proximitat han pogut presentar les seves creacions. Segons els seus responsables no estan tancats a un estil concret sinó que volen promoure diferents corrents artístics i tots els esperits creadors.

Durant aquest temps que porta d'activitat la galeria gironina ha acollit exposicions d'artistes gironins, catalans i d'obra contemporània d'estils i formats molt diversos, cosa que li atorga una singularitat molt especial.

Els seus propietaris recorden a la seva pàgina web els seus inicis a partir de trobar el local on estan ubicats actualment. «A principis de 2016 trobem un local ben situat a la vora del principal eix comercial de Girona, i amb unes característiques idònies per a la realització d'aquest projecte. Un local amb dos espais molt diferenciats, en dues plantes diferents». Per això van dissenyar un projecte amb dos espais. «Un, d'obra original de petit format a preus assequibles amb artistes locals i exposició permanent, i l'altre, d'obres de gran format presentades en exposicions temporals», segons expliquen.