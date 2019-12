Tots els ocells i mamífers del món en un sol espai

És possible veure en un sol espai tots els ocells del món? Doncs sí. La Fundació Mascort de Torroella de Montgrí presenta l'exposició Tots els ocells i mamífers del món. Es tracta d'un centenar de làmines originals que durant molt de temps han il·lustrat les que estan considerades dues obres cabdals: el Handbook of the Birds of the World, el primer tractat en la història de la ciència que estudia i il·lustra totes les espècies d'ocells del món, i el Handbook of the Mammals of the World, que recull la informació més actualitzada i acurada sobre tots els mamífers de la Terra, tal com destaquen els seus organitzadors. És sens dubte una mostra absolutament espectacular que restarà oberta al públic fins l'abril de l'any vinent. La sola visita a la Fundació Mascort, situada a la Casa Galibern, ja és tota una experiència per a tots els sentits i fer-ho amb aquest paisatge d'ocells i animals li atorga un major atractiu.

Segons destaquen els seus organitzadors de les més de vint mil figures repartides en un miler de làmines, aquesta exposició reuneix un centenar de làmines originals pintades per reconeguts il·lustradors científics, entre els quals destaquen Hilary Burn, Chris Rose i Francesc Jutglar, entre els 31 noms d'artistes que, seguint uns mateixos criteris científics i artístics, van il·lustrar el Handbook d'ocells. Les imatges són una gran realitat i retraten tota mena d'ocells i mamífers.

La mostra i el catàleg permeten resseguir els 30 anys de la trajectòria editorial de Lynx ?que des del 1992 ha estat guardonada amb nombrosos premis d'institucions i publicacions internacionals. A més, està comissariada pel zoòleg Jordi Sargal i pel doctor Josep del Hoyo, dos dels referents més importants en el món de l'ornitologia i la naturalesa en general.