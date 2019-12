Maria Joao Pires i Valery Gergiev, a l'Auditori, i Sampietro i Pou, al Municipal

Mercè Sampietro, Julio Manrique, Emma Vilarasau o Josep Maria Pou al Teatre Municipal i Maria Joao Pires, Ivo Pogorelich i Valery Gergiev a l'Auditori de Girona són alguns dels noms que protagonitzaran la programació cultural de la ciutat de Girona durant el primer semestre de l'any vinent. L'objectiu, segons van explicar, ahir, el regidor de Cultura, Carles Ribas i els programadors dels diferents equipaments, ha estat buscar un cartell «transversal i de qualitat» amb un equilibri entre artistes de renom internacional i nacional i talent local.

Al Teatre Municipal de Girona hi destaquen títols com Viejo amigo Cicerón, amb Josep Maria Pou (8 de maig); Una història real, protagonitzada per Julio Manrique i dirigida per Pau Miró (23 de maig) o La dona del 600, amb Mercè Sampietro i Àngels Gonyalons (14 de febrer). També La Rambla de les Floristes, una adaptació del clàssic de Josep Maria de Sagarra a càrrec de Jordi Prat i Coll (8 de febrer); el musical 24 hores a la vida d'una dona, amb Sílvia Marsó (6 de març) o Rostoll cremat, el nou espectacle de Toni Gomila després de l'exitós monòleg Acorar (1 de març).

Els espectadors gironins també podran veure, d'una tirada, la primera sèrie teatral feta a Catalunya, Dolors, que protagonitza i coprodueix amb el Teatre Lliure la gironina Meritxell Yanes (sis capítols, 23 de febrer) i la comèdia Eva contra Eva, amb direcció de Sílvia Munt i amb Emma Vilarasau al capdavant del repartiment (28 de febrer).

A més, entre gener i juny també passaran pels escenaris gironins espectacles familiars com L'aventura d'avorrir-se; de circ, com Breaking Point; teatre d'objectes, com Conservando memoria; òpera i dansa.

Un any més, des del Teatre Municipal també s'aposta per la creació de nous públics a través de la iniciativa Teatre Obert, a través de la qual més de 8.000 alumnes dels centres educatius de les comarques gironines veuran diferents representacions teatrals escolars.



Les propostes musicals

Pel que fa a l'Auditori de Girona, presenta una programació formada per 35 propostes musicals: 18 de moderna, 16 de clàssica i un familiar a càrrec de Doctor Prats (30 de maig). Als artistes ja anunciats de forma anticipada –James Rhodes (7 de febrer), Micah P. Hinson (1 de febrer), Snarky Puppy (21 de març) o Zahara (18 de gener)– s'hi afegiran la presentació del nou treball d'Els Amics de les Arts (23 de maig) i de Núria Graham (13 de març) i l'única actuació a la demarcació de Girona de l'espectacle Ovidi 25 (22 de febrer), fet amb coproducció amb el festival Barnasants; així com Marco Mezquida i Chicuelo (31 de gener) o el concert d'Els Pets ajornat per les mobilitzacions de l'octubre (25 de gener)

El programador de música moderna de l'Auditori de Girona, Natxo Morera de la Vall, va destacar ahir que es tracta d'«una de les programacions més ambicioses» i la importància de la col·laboració amb festivals com el Neu!, que portarà a l'Auditori artistes com Ferran Palau (24 de gener) o l'Orquestra Fireluche i Pau Riba (17 de gener), o el Black Music Festival per programar actuacions com Ben L'Oncle Soul (20 de març).

En relació amb l'apartat de música clàssica, Maria Joao Pires tornarà a l'Auditori de Girona el 19 de gener per presentar en exclusiva a l'Estat un concert on es trobaran per primer cop el venerat mestre japonès Tatsuya Shimono i la pianista portuguesa, per interpretar el Concert per a piano núm. 9, de Mozart.

A més, el mestre Valery Gergiev tornarà a la temporada de concerts per dirigir l'Orquestra Simfònica del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg (29 de març); La Real Cámara presentarà les obres de F.J. de Castro (4 d'abril); l'Orquestra Simfònica de Lucerna debutarà a Girona sota la batuta del seu director titular, James Gaffigan, i acompanyats del violoncel·lista Gautir Capuçon (19 d'abril), i la Royal Philharmonic of London es podrà veure de nou sota la direcció de Pichas Zukerman (17 de maig).

El programador de música clàssica de l'Auditori de Girona, Víctor Garcia de Gomar, va destacar que es tracta d'una programació «amb solidesa i desacomplexada» i va avançar també que el pianista Ivo Pogorelich serà el protagonista del concert inaugural del festival Nits de Clàssica 2020 (7 de juny).