Picó i Barranco aborden la prostitució des d'una perspectiva de gènere a «Red Room»

Sol Picó i Susanna Barranco presenten aquest vespre al Temporada Alta l'espectacle de teatre, música i dansa Red Room, creat a partir del documental Nues de la mateixa Barranco, que s'endinsa en la prostitució des de la perspectiva de la dona. El teatre, la música i la dansa serveixen per preguntar-se quines són les línies vermelles de la indústria del sexe a partir de treballadores sexuals d'orígens i pensaments diferents.

El projecte artístic també s'acompanya d'altres testimonis que exposen els diversos posicionaments entorn a la prostitució. L'espectacle contraposa la indignació d'un col·lectiu que exigeix els seus drets a una societat dual que accedeix als seus serveis però al mateix temps els dona l'esquena.

Nues és un documental que reflexiona sobre la posició de la dona en un camp «tan ampli i ambigu» com la prostitució des d'una visió «crua, íntima i delicada», segons la seva impulsora, un documental en què les mateixes treballadores sexuals parlen de les seves vivències «més enllà de la seva pell».

La dramatúrgia de l'espectacle, que arriba avui al Canal de Salt, es basa en les entrevistes que Barranco va fer a aquestes dones durant el rodatge del documental; alguns dels fragments formen part del mateix documental però d'altres es van descartar en el muntatge final del film, de La Barranco Films.

Segons la codirectora i intèrpret de Red Room, Susanna Barranco,advoquen pel dret de les dones estiguin en la situació que estiguin, des de prostitució voluntària com de tracta. Hi ha testimonis d'una dona de Camerun, que viu la prostitució de manera «molt dura», una que és de Brasil, una catalana, una persona trans, migrada i lesbiana i una d'Amsterdam, que exerceix de manera legal.

Susana Barranco afegeix que el missatge que tracten de donar és «complex». Mitjançant els retrats de sis dones que representen diversos tipus de prostitució, posar el cos humà al servei d'aquests testimonis. «Com el cos es posa en la pell d'aquells cossos. Intentem donar espai escènic a aquests sis testimonis», diu Barranco.

La directora i compositora coreogràfica de Red Room, Sol Picó, assenyalava ahir a Barcelona que intenten fer «ballar la prostitució, moure's i expressar les reflexions i sentiments dels sis testimonis». Per Picó, és un espectacle «més cru que dur». «Cru perquè és nu i la manera com s'exposen nues té per objectiu mostrar la vulnerabilitat de les dones exposades al carrer», conclou.