Debussy, Saint-Saëns i un dinosaure

El Teatre Municipal de Girona s'omplirà dues vegades avui, a les 12 i a les 6, amb l'espectacle Soñando el carnaval de los animales de la companyia de titelles Etcétera. Creat per al Gran Teatre del Liceu i que inclòs en la programació de Temporada Alta, parteix de Preludi a la migdiada d'un faune de Claude Debussy i El carnaval dels animals de Camille Saint-Saëns per construir un espectacular muntatge familiar en què la música interpretada per l'Orquestra Murtra Ensamble, l'humor, la poesia i fins i tot un dinosaure envaeixen l'escenari. L'espectacle va encadenant sorpreses per als més menuts, l'una darrere l'altra, amb el somni com a fil conductor, amb animals que sorgeixen de la música i onze músics que no només interpreten la partitura, sinó que s'integren en l'espectacle, juguen, corren i interaccionen amb les titelles.