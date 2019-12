La porta que evoca la memòria de l'exili

L'escultor Emili Armengol ha inaugurat recentment al Bacarès La Porta de la Llibertat, un monument que recorda les persones que van haver d'exiliar-se ara fa 80 anys.

La peça, que fa divuit metres d'altura, és «una porta estreta, per significar el sacrifici de tots aquells que per defensar les seves idees van deixar enrere tot el que tenien, i alta, com a símbol de l'esperança de trobar, en un nou país d'acollida, la possibilitat de refer les seves vides», explica l'artista de Rupià, que ha fet servir un material «sobri i auster, com van ser els inicis dels refugiats».

En el camí que passa per la porta s'hi poden veure les empremtes de peus nus, d'adults i nens, que han estat deixades per fills, nets i besnets d'exiliats.

La peça que commemora les vuit dècades de la retirada es va inaugurar dissabte passat i, a més de l'artista i d'autoritats locals, hi van assistir també supervivents de l'exili i familiars.