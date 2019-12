Uns 3.200 gironins participen al «Fas 6 anys. Tria un llibre»

Més de 3.200 infants gironins s'han acollit a la campanya cultural Fas 6 anys. Tria un llibre. Concretament, entre el 15 d'octubre i el 30 de novembre hi han participat 3.212 infants gironins dels 7.949 que hi ha censats, el que representa que un 40,4% dels nens i nenes d'aquesta edat han bescanviat el targetó per un llibre. A Catalunya, aquest 2019 hi han participat un total de 34.151 infants de 6 anys, xifra que representa que un 45,8% dels infants d'aquesta edat, adquirint un total de 6.720 títols. La dada percentual d'infants participants és la més alta des que es va iniciar la campanya, l'any 2016, impulsada pel Gremi de Llibreters de Catalunya.