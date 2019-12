La Banda i la Cobla del Santa Maria omplen el concert de Santa Cecília

El Teatre de Blanes va acollir l'últim cap de setmana de novembre el tradicional concert de Santa Cecília, patrona dels músics, interpretat per la Banda i la Cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes. Aquest esdeveniment, que ja forma part de l'agenda permanent de finals del mes de novembre o principis de desembre pels blanencs, va omplir dissabte el recinte de gom a gom.

Els músics de vent i percussió, dirigits per Jordi Sacristan com sol ser l'habitual, van oferir un repertori ben divers i complert al llarg de la vetllada. Així, algunes de les peces dels diferents estils musicals van comptar amb instrumentistes i cantants solistes que, tal com asseguren els organitzadors, «van contribuir a fer-les encara més lluïdes». Un exemple va ser el cas ser de Csárdas, de l'italià Vittorio Monti, on van tocar Pablo Guisado i Xavier Rodríguez com a fiscorns solistes.

Per la seva banda, Júlia Sabrià va ser la veu solista de la popular cançó Somewhere over de Rainbow, Marc Anglarill ho va fer a la peça Sway de Pablo Beltrán, que juntament amb Laura Leon van interpretar The Lady is a Tramp del musical nord-americà dels anys 30 Babes in Arms.