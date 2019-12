El festival Microaccions per amor porta comèdia a Figueres

La capital alt-empordanesa acollirà el pròxim dissabte dia 14 la cinquena edició del Microaccions per amor, el festival escènic «de petit format» que ofereix obres teatrals de curta durada per a un públic reduït en diferents espais emblemàtics de Figueres. Sota l'organització de La Nau Oliva i l'Ajuntament de Figueres, es podran veure de forma totalment gratuïta quatre comèdies de teatre a La Casa de la Vila, l'església de Sant Josep, el refugi antiaeri i el Museu de l'Empordà.

El festival aposta per un format repetitiu i rotatiu, en què les obres es van escenificant una vegada rere una altra perquè el públic pugui assistir a totes les representacions. Així, el funcionament és el mateix que en les edicions anteriors: cadascuna de les obres es representarà en un espai diferent simultàniament, amb funcions regulars cada 40 minuts, entre les 17 i les 21 hores. Per tant, cada obra es repetirà 6 vegades a cada espai amb l'objectiu que el públic pugui fer la ruta i gaudir de totes les obres presentades.

Finalment, l'encarregat de tancar aquest Microaccions per amor serà el concert de Mundo Chillón & Friends, acompanyats per El Niño de la Hipoteca i Ferran Exceso, a la sala La Cate a les 22.30 hores. Tal com asseguren els organitzadors, aquest espectacle «és una caricatura de la realitat que mostra més que la pròpia realitat» amb estils musicals «de tota la vida».



Les quatre obres

La Casa de la Vila acollirà la comèdia Curiosa coincidència de Núria Peix, una representació d'una conversa entre dues desconegudes a una sala d'espera, interpretada per Carla Peix i Adela Vilaprinyó. Per la seva banda, a l'església de Sant Josep es representarà la tragicomèdia Tot està borrós de Xavi Morató en què la protagonista ha d'entendre el seu subconscient, i al refugi antiaeri hi haurà la comèdia negra Assassins low cost, escrita per Ramon Pardina i dirigida per Alba Aluja, en què dos assassins debaten com ha canviat la seva professió en els últims anys mentre esperen que arribin les seves víctimes. La quarta obra que completa el cicle és la comèdia absurda Favor por favor de Miguelángel Flores.