Els Premis Literaris de Girona mantenen el nou format

La Fundació Prudenci Bertrana ha publicat les bases per a la propera edició dels Premis Literaris de Girona, que mantindran el format de l'any passat. Així, al juny es coneixeran els guanyadors, els premis s'entregaran el 22 de setembre, mateix moment en què els llibres premiats arribaran a les llibreries.

El que sí que canvia és el premi Lletra per a projectes digitals sobre literatura catalana coincidint amb el 20è aniversari del guardó. A partir d'ara, el premi Lletra proposarà anualment un repte i premiarà la millor proposta presentada per donar-hi esposta. El repte d'enguany és «Com fem que la literatura catalana arribi a més lectors i lectores gràcies a formats digitals com l'àudio i el vídeo?».

A partir d'aquesta convocatòria també s'atorgarà un nou guardó honorífic al millor projecte digital ja realitzat, impulsat per institucions públiques o privades en qualsevol moment, que hagi sabut donar resposta al repte proposat.

Pel que fa als membres dels diferents jurats, s'incorpora la realitzadora, productora i assagista cultural Ingrid Guardiola al premi Carles Rahola s'assaig, en substitució d'Ignasi Aragay.

L'admissió dels originals per a totes les categories finalitzarà el dia 20 d'abril de 2020.