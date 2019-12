El sector editorial creixerà aquest any un 2%, amb una facturació de 2.350 milions

El sector editorial català acabarà l'any amb «bona salut» i un creixement del 2% per sisè any consecutiu, segons les dades del president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis, que va subratllar ahir la necessitat de superar l'«actual paràlisi política». Pendents de conèixer les dades de Nadal, «un dels moments de més vendes del sector», va indicar que el món del llibre finalitzarà l'any a Catalunya amb una facturació de 2.350 milions d'euros. Tixis va explicar que «si fa dos anys es va notar una caiguda coincidint amb l'1-O, aquest any, després de fer-se pública la sentència, aquest descens no ha estat tan intens, però s'ha notat», i esperen que al Nadal «es recuperarà».«El llibre en paper segueix sent el motor, ja que de cada 100 llibres que es venen 95 són en paper i només cinc en digital, de mitjana», va detallar.

El Gremi d'Editors de Catalunya va lliurar ahir els seus guardons per reconèixer l'escriptora Carme Riera, els aniversaris d'Anagrama, Tusquets i Triangle Postals, l'editorial Comanegra i el traductor Josep María Picó.