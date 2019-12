Un sol vot decideix el IX Torneig de Dramatúrgia

Un sol vot de diferència ha erigit Laura Gost com la vencedora del novè Torneig de Dramatúrgia Catalana, la competició que tanca el festival Temporada Alta. L'escriptora i guionista mallorquina, que ja va guanyar la cinquena edició del Torneig de Dramatúrgia de les illes Balears a principis d'any, competia amb Concha Milla en la final del joc teatral, celebrada ahir al vespre després de sis setmanes d'eliminatòries.

Gost es va imposar per la mínima amb Matar el pare, que narra la trobada entre una psiquiatra i un pacient que es pren les coses d'una forma molt literal. En el duel final el text va estar defensat pels actors Marta Marco i Carles Martínez.

L'actriu, directora i dramaturga Concha Milla optava al guardó del torneig, un sopar per a dues persones a El Celler de Can Roca, amb L'ascensor. Llegit per Mar Ulldemolins i Joan Carreras, se centra en dues persones que queden tancades en un ascensor, però el que sembla un incident casual potser no ho és tant.

Com cada any, han estat els espectadors amb el seu vot els encarregats d'anar decidint quin autor passava de ronda d'entre els vuit que van començar la competició: Marc González de la Varga, Alejo Levis, Daniel J. Meyer, Sílvia Navarro, Adrián Novella, Alícia Serrat i les dues finalistes que van saltar al ring instal·lat a la sala La Planeta de Girona.

Gost pren el relleu a la campiona de l'any passat, Cristina Clemente, que enguany ha tornat a exercir de presentadora del concurs. Amb la seva victòria, es manté la ratxa iniciada el 2015, ja que segons recordava fa uns dies el dramaturg Jordi Casanovas, impulsor del torneig, des que es va instaurar la paritat de participants, totes les guanyadores han estat autores.

Tant Laura Gost com Concha Milla competiran l'any vinent al Torneig de Dramatúrgia Transatlàntica que tindrà lloc a l'Argentina.