Les biblioteques de Girona preparen el MOT 2020 amb un club de lectura

Les biblioteques de Girona oferiran l'activitat Llegim el MOT, un club de lectura per començar a fer un tast de la programació del festival MOT, que se celebrarà a Girona i Olot la primavera del 2020. Consta de cinc sessions, cadascuna en una de les biblioteques de la ciutat, amb llibres d'autors que protagonitzaran la nova edició del certamen literari. Així, entre gener i març hi ha previstes sessions per comentar llibres de Jordi Coca, Heather Rose, Alícia Kopf, Tracy Chevalier i Jordi Lara.

L'activitat és gratuïta i amb entrada lliure, però només els 18 primers escrits tenen garantit un exemplar del llibre per llegir-lo prèviament, per això es recomana fer la inscripció en alguna de les biblioteques participants.