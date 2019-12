De l'escenari del National Theatre a la pantalla del cinema Truffaut

El cinema Truffaut de Girona engega demà la nova temporada del cicle de projeccions de les grans obres del National Theatre de Londres, el National Theatre Live, que permet gaudir a través de la patanlla d'algunes de les joies de la cartellera londinenca.

El cicle començarà amb The Audience, dirigida pel cineasta i dramaturg Stephen Daldry, amb Helen Mirren en el paper de la reina Elisabet II.

El 23 de gener serà el torn d'una de les cites destacades de la temporada, la projecció de Fleabag, el monòleg escrit i protagonitzat per Phebe Waller-Bridge que va inspirar la sèrie homònima.

La següent cita és el 13 de febrer, amb All my sons, d'Arthur Miller, dirigida per Jeremy Herrin i amb actors tan coneguts com Sally Field, Bill Pulman o Jenna Coleman al repartiment.

Un altre clàssic, però en aquest cas de Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu dirigit per Nicholas Hytner, serà la proposta del 12 de març.

El director Sam Mendes dirigeix The Lehman Trilogy, la peça que es projectarà el 16 d'abril. Es tracta d'un muntatge centrat en els 163 anys d'història de Lehman Brothers, des de la fundació de la companyia fins a una de les fallides més sonades de la història.

La darrera projecció està prevista per al 21 de maig, amb una nova versió d' All about Eve. La direcció va a càrrec d'Ivo van Hove i Margo Channing, el paper que va immortalitzar Bette Davis al film de Mankiewicz, estarà interpretada per la gran Gillian Anderson. Lily James es posarà a la pell de la promesa que amenaçarà el seu regnat.

En paral·lel, el cinema Truffaut continua el cicle de projeccions d'espectacles de la Comédie Française, com Los enredos de Scapin, el 30 de gener, i Le petit-maître corrigé el 26 de març.