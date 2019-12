La 4a edició del Festimams potenciarà la qualitat gastronòmica gironina

El festival Festimams potenciarà els productes gastronòmics de la demarcació de Girona i el vi de la DO Empordà en la 4a edició que es farà de l'1 al 29 de febrer. Aquest serà el segon any que es farà a la ciutat de Girona i preveu repetir els 1.500 espectadors que van acudir-hi en l'última edició. El director artístic del festival, Fel Faixedas, ha assegurat que "més que créixer en públic, volem consolidar-nos a nivell qualitatiu". El primer sopar serà la nit de l'1 de febrer amb una conversa entre l'expresident del FC Barcelona, Joan Laporta, i el periodista Albert Om. Faixedas ha afirmat que "tothom coneix en Laporta, sempre té coses a dir" i per això ha garantit que el públic podrà intervenir en la conversa en qualsevol moment.

El 8 de febrer Joan Dausà serà el protagonista de la nit en una combinació de "concert, roda de premsa i conferència" per conèixer l'artista "de més a prop". El músic passarà el relleu al periodista Marc Giró, que estarà acompanyat dels humoristes Xuriguera i Faixedas i de l'escriptora Sílvia Soler.

Una de les nits més esperades de la quarta edició serà la del 22, que s'ha batejat com la Nit de Polònia, ja que hi participaran diversos actors del programa de TV3. Agnès Busquets, Pep Plaza, Mireia Portas, Xavi Serrano i Cesc Casanovas acostaran algunes de les anècdotes de les gravacions i també "es posaran en la pell dels personatges que representen al Polònia".

Finalment, Jair Domínguz, Peyu i Elisenda Carod tancaran l'última nit de la 4a edició del Festimams. Carod s'estrenarà en el festival acompanyada de dos humoristes que ja havien participat per separat en altres edicions.

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat que aquest festival es tracta d'un esdeveniment "desestacionalitzat" i això és "perfecte perquè ve gent d'arreu que, possiblement, no vindria a Girona en aquesta època". A més, Noguer ha remarcat que el festival ha esdevingut un lloc perfecte per promocionar la gastronomia gironina.

De fet, aquest any els àpats es cuinaran amb alguns dels productes que compten amb el segell de Girona Excel·lent, que atorga la Diputació de Girona. "El salt en l'àmbit gastronòmic serà alt, volíem tenir un segell gironí molt clar", ha destacat el director gastronòmic del festival, Raül Cuadras. Per altra banda, tots els vins que se serviran formaran part de la DO Empordà.

Tots els sopars es faran a l'Hotel Palau Bellavista de Girona, amb una capacitat de 300 persones i des d'aquest dijous ja hi ha les entrades a la venda, amb un preu de 55 euros.