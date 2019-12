Graham Nash i Suzanne Vega, al festival de la Porta Ferrada

Graham Nash i Suzanne Vega se sumen a la programació de la propera edició del festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. El certamen ganxó ha anunciat avui que el britànic graham Nash, banda sonora de multitud de seguidors del rock clàssic des de fa cinc dècades, i la cantant i compositora Suzanne Vega protagonitzaran un doble concert a l'Espai Port el dia 24 de juliol.

Les entrades per aquesta cita es podran adquirir al web del festival a partir d'aquest divendres a les 11, juntament amb els altres artistes anunciats fa uns dies per a la propera edició del festival: Jamie Cullum, Hauser (2Cellos), Bad Gyal i Amaral.

La trajectòria de Graham va començar amb The Hollies, uns dels pioners de la British Invasion amb el seu harmònic pop de guitarres, i després va venir el supergrup Crosby, Stills & Nash (així com Crosby, Stills, Nash & Young), sent també aquí un element pivot i central en la transició del folk-rock hippie a l'enfocament més reflexiu que va venir amb els anys 70. Al juny de 2018 va publicar el recull Over The Years, per tornar als escenaris amb un repertori on barreja hits dels famosos grups en què ha militat amb la flor i nata de la seva pròpia carrera.

Per la seva banda, Vega va ser una de les primeres figures importants de la collita de cantautores que va saltar a la fama a finals dels anys 80 i principis dels 90. Les influències folk-pop (inspirades principalment per Leonard Cohen, així com en Lou Reed i Bob Dylan) van assentar les bases del seu so característic, mentre l'exitós senzill Luka va ajudar a convèncer les companyies discogràfiques que les cantautores no eren cosa del passat, aplanant així el camí per a noms com Tracy Chapman, Michelle Shocked, Shawn Colvin, Edie Brickell, Indigo Girls i Sinéad O'Connor. Amb el segell d'una narradora magistral que observa el món amb un ull clínicament poètic, les cançons de Suzanne sempre han tendit a centrar-se en la vida de la ciutat, la gent comuna i els temes del món real.