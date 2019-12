Judit i Meritxell Nedderman, a Sant Joan de les Abadesses i Caldes

Judit i Meritxell Neddermann presentaran el seu disc de nadales a Sant Joan de les Abadesses dissabte. El concert al Teatre Centre és una de les poques actuacions previstes per presentar en directe el seu primer projecte comú, Present. Inclou nadales arranjades i també una peça original, un poema de Salvador Espriu musicat especialment per a l'ocasió. Les Nedderman tancaran la gira de Present el 30 de desembre l'hotel Camiral del PGA de Caldes de Malavella. Oferiran un concert de Nadal juntament amb l'artista Miriam Luna. Les entrades per als dos recitals ja estan a la venda.