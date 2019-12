Moscou acollirà la mostra més completa de Dalí feta a Rússia

El Centre Manege de Moscou acollirà l'any vinent l'exposició més completa que s'ha fet mai a Rússia sobre Salvador Dalí, i que inclourà més de 180 obres de l'artista. Salvador Dalí. Magic Art, que es podrà visitar del 28 de gener al 25 de març, serà l'exposició «més representativa» per al públic rus i que «permet aprofundir més exhaustivament en el procés creatiu» del geni empordanès, segons va detallar ahir la Fundació Gala-Dalí, que col·labora en l'organització de la mostra juntament amb el Museu Reina Sofia de Madrid.

A més de peces de les dues institucions, també s'hi podran veure obres que provenen de col·leccions privades europees, entre les quals n'hi ha de russes.

Comissariada per la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, la mostra està organitzada per la Fundació Link of Times i el Museu Fabergé de Mouscou i compta amb el suport del departament de Cultura de Moscou.

La mostra inclou més de 180 obres de l'artista, entre pintures, dibuixos, aquarel·les i gravats. L'exposició permetrà als visitants resseguir la trajectòria creativa del geni empordanès i aprofundir en cadascuna de les seves etapes creatives. Per això, s'hi podran veure des dels paisatges impressionistes de la seva joventut fins a llenços de finals dels vuitanta. També hi tindrà una especial rellevància l'etapa de maduresa de l'artista i els períodes surrealista i místico-nuclear.

Entre les obres que s'hi exposaran hi haurà per L'home invisible (1929-32), El sentit de la velocitat (1931), Autoretrat tou amb bacó a la planxa (1941), que es veurà per primera vegaga a Russia o Desmaterialització del nas de Neró (1947).

La mostra moscovita també recollirà diverses pintures entorn de Tristan Foll, el primer ballet paranoic, amb música de Richard Wagner o una sèrie de gravats per il·lustrar La Divina Comèdia de Dante.

L'exposició russa també s'acostarà al treball de Dalí relacionat amb les il·lusions òptiques i la pintura estereoscòpica, exhibint el díptic estereoscòpic Dalí d'esquenes pintant Gala vista d'esquenes eternitzada per sis còrnies virtuals reflectides provisionalment en sis miralls vertaders.