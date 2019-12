«Un dia qualsevol», «L'amic retrobat» i «Monroe-Lamarr», al Teatre de Bescanó

Un dia qualsevol, L'amic retrobat, Black Music pels més menuts o Miquel Abras són algunes de les propostes que passaran en els propers mesos pel Teatre de Bescanó, que ha programat una temporada en què les dones tindran un paper destacat, amb espectacles com Rebota, rebota y en tu cara explota, Monroe-Lamarr o Los monólogos de la vagina.

Un dia qualsevol, el particular retrat de la tercera edat de Les Antonietes, passarà per Bescanó el 25 de gener. Dirigit per Oriol Tarrasón, el muntatge compta amb un pòquer d'intèrprets com Quimet Pla, Imma Colomer, Pep Ferrer o Annabel Castan.

Una setmana més tard, el 31, Meritxell Huertas i Alicia González Laá prendran l'escenari de Bescanó amb Los monólogos de la vagina, una nova posada en escena d'un espectacle estrenat fa dues dècades a Nova York.

La versió de Paco Mir d'una de les comèdies teatrals més populars, Pel davant i pel darrera, també té una cita al teatre bescanoní el 15 de febrer.

L'amic retrobat, l'adaptació del dramaturg Josep Maria Miró de la coneguda novel·la de Fred Ulhman que es pot veure aquests dies al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), també farà estada al municipi del Gironès. Amb una funció prevista per al 4 d'abril, el muntatge de Joan Arqué se centra en l'amistat entre dos joves enmig de l'ascens del nazisme a Alemanya i compta amb Joan Amargós, Jordi Martínez i Quim Àvila com a intèrprets.

Després de formar part de programacions de festivals com el Temporada Alta 2018 o el TNT, Agnés Mateus i l'explosiu monòleg Rebota, rebota y en tu cara explota visitaran Bescanó el 24 d'abril; una nova oportunitat per veure el colpidor manifest contra la violència masclista ideat per la performer i Quim Tarrida, guardonat, entre d'altres, amb el Premi de la Crítica 2017 a Noves Tendències o el Butaca 2018 a les Noves Aportacions Escèniques.

Un altre dels plats forts de la programació és Monroe-Lamarr, amb direcció de Sergi Belbel i Laura Conejero i Elisabet Casanovas donant vida a Hedy Lamarr i Marilyn Monroe. El dramaturg Carles Batlle va rebre el premi Frederic Roda a l'autoria teatral per la ficcionalització de la trobada de dues actrius d'alta volada -Lamarr, a més, també va despuntar com a enginyera desenvolupant un embrió de la tecnologia wifi- que podria canviar el curs de la Guerra Freda.

Pel que fa al públic familiar, hi ha propostes de qualitat per a totes les edats. El 12 de gener, Adeu Peter Pan, candidat al millor espectacle infantil, juvenil o familiar en la darrera edició dels premis Max, obirà una porta al País de Mai Més gràcies a titelles i actors. Momo, una versió lliure de la novel·la de Michael Ende a càrrec d'Anna Roca, animarà a reflexionar petits i grans sobre el ritme de vida de la societat actual el 19 d'abril.

I una altra proposta pel públic familiar, en aquest cas musical, serà el Black Music pels més menuts, previst per al 15 de març. Pensat per a infants de 0 a 5 anys, l'espectacle de la companyia Pels Més Menuts proposa una experiència de proximitat en què els músics, els petits espectadors i les seves famílies comparteixen espai mentre repassen la història de la música negra, des dels ritmes tribals africans i les cançons espirituals fins al funk i la música disco, passant pel blues i el jazz.

En l'apartat musical també hi haurà l'actuació del bisbalenc Miquel Abras, que l'1 de març presentarà Fills del Mar, la gira basada en els seus dos nous treballs: Punt de no retorn i Punt de partida.