Blanes celebra amb dansa els 700 anys de la parròquia de Santa Maria

Blanes celebra aquest 2019 els 700 anys de la parròquia de Santa Maria, situada al centre del municipi, i dissabte ho va fer amb dansa: el cicle commemoratiu va continuar amb la representació de l'espectacle Tornem a casa XXL, de l'entitat local Esbart Joaquim Ruyra. Es tracta d'un muntatge singular, amb música de la cobla La Flama de Farners acompanyada a la peça final per les veus del Cor de Cambra Sota Palau, on es parla de ritus, de com la comunitat ha utilitzat els referents religiosos i pagans i els ha assumit per crear la seva particular forma d'expressió.

Això ha permès crear a l'Esbart Joaquim Ruyra un recital de danses que beu de diferents rituals. Tot plegat amb elements que han marcat la pròpia tradició de Blanes i han sobreviscut a les modes per acabar tenint un caire festiu. L'entitat en va fer dues interpretacions, amb les entrades exhaurides, que van reunir a un total de 700 persones.

Tornem a casa XXL dura hora i mitja i va començar amb el Ball de Morratxes, clàssic referent blanenc, on un dels dansaires representa l'alcalde de la ciutat i balla amb la vara que, tradicionalment, cedeix el batlle reial del municipi. Aquest cop, però, l'alcalde, Àngel Canosa, va cedir l'honor al president de la Generalitat, Quim Torra, que no es va voler perdre l'espectacle en una localitat on va viure disset anys. «Per mi tornar a Blanes és tornar a casa de veritat», va reblar Torra, que va agrair el «compromís amb la llibertat» de la ciutat. També es van representar les peces Jota de Carlet o La Flama de la Sardana, entre les quals van destacar La platja del Far, amb música de Marcel Casellas i coreografia d'Eduard Ventura, i L'espunyolet del Berguedà, amb música de Joaquim Serra.



La dansa més compromesa

Per tancar la primera part, l'Esbart Joaquim Ruyra va oferir la preestrena de la peça Bela Mondo: Buscant un món bonic, una proposta que reflexiona sobre alguns dels grans reptes de la societat del segle XXI. Temes com la crisi dels refugiats, els extremismes ideològics, la retallada de llibertats, l'individualisme, les falses notícies, les creixents desigualtats socials o els populismes. Bela Mondo pretén alhora ser un punt de reflexió crític però carregat d'esperança.

En aquesta part de l'espectacle es va apostar per altres moviments de dansa: des de les ètniques fins a les contemporànies, utilitzant imatges poètiques, gags teatrals i, fins i tot, altres tipus de disciplines artístiques. La proposta pionera és una creació d'Ester Plana, amb idea, guió i coreografies de David Martínez. Va incloure tres peces: Pasquins per a la revolta vegetal, amb música de Mirna Vilasís i Camarasa; Lo fandango del compromís, amb música de Les Kol·lontal; i Les xiquetes de hui en dia, amb música d'Els Jóvens.

Un dels moments més emocionants de la jornada de celebració va ser la «impressionant» interpretació de la peça Muixiganga de Lleida, que va tancar «majestuosament» l'actuació, amb 19 dansaires dalt l'escenari. Aquesta representació en concret era una de les creacions exclusives del coreògraf Manel Cubeles, del qual se celebrarà el 2020 el centenari del naixement.