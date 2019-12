Els Premis Colada de Lletres reconeixen figures de la cultura

El Casal Marià d'Olot va acollir dissabte l'entrega de la quarta edició dels Premis Colada de Lletres 2019, promoguts per l'Associació Garrotxa Cultural, que reconeix la feina d'alguns representants del món cultural català i garrotxí. La historiadora de l'art, bibliotecària i arxivera del Castell de Peralada, Inés Padrosa, que també és col·laboradora del Diari de Girona, es trobava entre els cinc premiats. Entre les seves tasques, destaca especialment el recull de biografies empordaneses de «referència» al Diccionari biogràfic de l'Alt Empordà (Diputació de Girona, 2009) i la seva posterior digitalització el 2018.

El guardó IV Colada de Lletres 2019 també va posar en valor la trajectòria de l'autor, doctor en arquitectura i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Joan Curós; de l'activista cultural i autor de diverses obres relacionades amb Sant Joan les Fonts Manel Soler; de l'escriptor, enginyer de camins i exconseller d'Obres Públiques Pere Macias; i la important tasca cultural de l'actor i director teatral Martí Peraferrer

D'altra banda, les quatre institucions locals que han treballat «en pro de la cultura» i van rebre el premi com a col·lectiu van ser el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot (CIT), el Col·lectiu de Cinema Independent de la Garrotxa, l'Escola Municipal de Música del municipi i l'Associació Aoapix (Associació d'Olotins Amics del Porc i el Xai) que promou la recuperació de les tradicions.



El premi de Narrativa Curta

D'altra banda, es va procedir a fer públic el veredicte del quart concurs de Narrativa Curta, del qual va resultar guanyadora l'olotina Anna Vila, que va rebre el premi, dotat amb 300 ? i la publicació del seu relat. Així mateix, es van atorgar distincions i mencions especials als 30 finalistes del total de 133 treballs presentats. Segons va comunicar l'organització, l'Editorial Oliveras publicarà l'any que ve una miscel·lània on s'inclourà tant l'obra guanyadora com les 30 finalistes. L'acte va estar presidit per l'alcalde olotí, Josep Berga, i va comptar amb l'assistència de l'escriptor Josep Oliveras i de la presidenta de l'Associació Garrotxa Cultura, Silvia Vilacoba.