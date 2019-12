Txarango anuncia la seva dissolució

Txarango, una de les bandes més populars a Catalunya l'última dècada, ha anunciat aquest dilluns que es dissoldrà d'aquí a poc més d'un any. Abans publicarà un disc, que ja ha començat a gravar, i farà un última gira que tancarà a la ciutat de Girona el febrer de 2021. El nou treball discoGràfic -el quart de la banda ripollesa- es publicarà la primavera vinent.



La gira final del grup serà autogestionada i es farà sota la carpa del propi circ de Txarango, fet que qualifiquen "d'un somni fet realitat"



"Per nosaltres, acomiadar Txarango és una decisió important i ho volem fer de la millor manera que sabem, cantant i ballant per celebrar la vida compartida al costat de totes les persones que han fet possible aquest somni. Txarango ha estat el nostre projecte vital. Un camí intens, ple de reptes i aprenentatges. Ple de tot el que són plens els viatges. Avui, ple de gratitud", asseguren des del grup.



Aquests són els concerts confirmats de l'última gira de Txarango:



12 i 13 DE JUNY DE 2020 · VIC



19 i 20 DE JUNY DE 2020 · CALAFELL



26 DE JUNY DE 2020 · CLOWNIA FESTIVAL · SANT JOAN DE LES ABADESSES



3 DE JULIOL DE 2020 · FESTIVAL CRUILLA · BARCELONA



10 i 11 DE JULIOL DE 2020 · SANT FELIU DE GUIXOLS



24 i 25 DE JULIOL DE 2020 · PUIGCERDÀ



14 i 15 D'AGOST DE 2020 · MANACOR (MALLORCA)



28 i 29 D'AGOST DE 2020 · AMPOSTA



4 i 5 DE SETEMBRE DE 2020 · LLEIDA



18 i 19 DE SETEMBRE DE 2020 · MATARÓ



2 i 3 D'OCTUBRE DE 2020 · TERRASSA



23 i 24 D'OCTUBRE DE 2020 · VALÈNCIA



13 i 14 DE NOVEMBRE DE 2020 · OLOT



11 i 12 DE DESEMBRE DE 2020 · MANRESA



29 i 30 DE GENER DE 2021 · VALLS



26 i 27 DE FEBRER DE 2021 · GIRONA