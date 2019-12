Blaumut, Lori Goldston i Miki Núñez actuaran a l'Strenes

El Festival Strenes de Girona comptarà amb el retorn de la banda Blaumut als escenaris que presentaran el seu nou disc. Es tracta d'un concert a les escales de la Catedral el 30 d'abril en què el grup oferirà al públic les noves cançons del seu quart disc. El 3 d'abril, La vioncel·lista Lori Goldston commemorarà a l'Auditori de Girona els 25 anys del disc 'Nirvana Unplagged in New York'.

Goldston va acompanyar a Kurt Cobain en el concert que es va fer el 1993 i vindrà a Girona acompanyada per la banda de tribut de Nirvana The Buzz Lovers. El 25 d'abril Miki Núñez també passarà per l'Auditori en un concert farcit de col·laboracions. Núñez torna a Girona després que aquest novembre presentés a la Mirona el seu disc 'Amuza'.

Des de Màlaga, El Kanka també formarà part del cartell d'Strenes. El cantautor presentarà el nou EP 'CanEpé' i farà un repàs per alguns dels temes que han marcat la seva carrera, marcada per la fusió de rumba, pop i música llatina.

Les escales de la Catedral de Girona sonaran a ritme de pop electrònic durant la nit del dissabte 2 de maig, de la mà de La Casa Azul. Guille Milkyway interpretarà alguns dels èxits de la banda com ara 'La Revolución Sexual' o 'Podría Ser Peor'. Milkyway retorna a terres gironines després que el març de l'any passat presentés el nou disc 'La gran esfera' a la sala la Mirona de Salt.

Strenes també tindrà la figura femenina més representativa del panorama musical català: SUU. A principis del 2020 traurà el seu segon disc, 'Ventura, i el divendres 3 d'abril el presentarà de forma oficial amb un concert a La Mercè.

El festival també tindrà un espai per l'indie rock espanyol amb el grup León Benavente, que actuarà el dissabte 4 d'abril a la Mirona. La banda acaba de publicar el tercer disc, 'Vamos a volvernos locos' i el presentaran a Girona aquesta primavera.

El divendres 17 d'abril la sala de Cambra de l'Auditori de Girona Lee Ranaldo i Raül Refree presentaran per primera vegada 'Names of North End Women', el disc que han enregistrat conjuntament. En ell presenten noves sonoritats i està basat en els noms de carrers de dona de la ciutat canadenca Winnipeg. Ranaldo és cantant de Sonic Youth i Refree és un productor català que ha reballat amb Sílvia Pérez Cruz, Rosalía o Albert Pla.

El festival Strenes, que arrencarà el 28 de març i finalitzarà el 3 de maig, posarà les entrades dels concerts anunciats a la venda aquest dimecres a les nou del matí. Un dels grups que ja havia anunciat la seva participació a l'Strenes, Sopa de Cabra, ja ha pràcticament exhaurit totes les entrades.