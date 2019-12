El festival In-Somni recordarà al febrer el darrer concert de Nirvana a l'Estat

El festival In-Somni escalfa motors per a la dissetena edició, que se celebrarà el 2020, amb un concert per commemorar la darrera actuació de Nirvana a l'Estat espanyol. Va ser a Madrid, el dissabte 8 de febrer de 1994, quan Kurt Cobain, Dave Grohl i Krist Novoselic van oferir uns dels concerts més excepcionals que se'ls recorda i que per una nit reviurà a la sala La Mirona de Salt.

El festival In-Somni i el grup The Buzz Lovers oferiran un concert mimètic el dissabte 8 de febrer a la sala La Mirona de Salt. Aquella mateixa nit, a més, l'organització del certamen també avançarà alguns dels grups que participaran en la propera edició del festival, així com les noves dates i escenaris previstos per a l'any vinent.

A més, tots els assistents al concert de tribut de Nirvana rebran un obsequi de cara als futurs recitals.