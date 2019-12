Maria Khoreva guanya el I Premi Carmen Mateu a Joves Artistes

La primera solista de la companyia Ballet del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg, Maria Khoreva, és la guanyadora del I Premi Europeu Carmen Mateu a Joves Artistes, en la categoria de dansa. Convocat per la Fundació Privada Castell de Peralada, aquest guardó va néixer en memòria de Carmen Mateu, propietària del Grup Peralada, morta el gener de l'any passat. El premi està dotat, d'una banda, amb 20.000 euros, i de l'altra, amb una actuació al Festival de Peralada valorada en 10.000 euros més.

El jurat d'aquesta primera edició del premi en la categoria de dansa l'han format Julio Bocca, Joaquín de Luz, María Pagés, Tamara Rojo i Oriol Aguilà, director del Festival de Peralada. El jurat va explicar ahir que el guardó arrenca amb dansa i, específicament amb la disciplina de clàssica, perquè era una debilitat de Mateu. No obstant això, en properes edicions (de la categoria de dansa) es premiaran altres disciplines i altres categories professionals (escenògrafs, directors, etc.).

Per al director del Festival de Peralada i membre del Jurat, Oriol Aguilà, la ballarina Maria Khoreva «representa l'excel·lència» que vol simbolitzar aquest guardó, tant per la seva qualitat com la seva projecció artística. De fet, Aguilà diu que era la candidata «perfecta». «Reunia molt bé aquest potencial de consolidació i creixement. Si tot va bé, ella tindrà una gran carrera». «Marca un tret de sortida molt alt del guardó», va concloure el director del festival empordanès.