«Solitud», Sagarra, Gas i Segura passaran pels teatres gironins el 2020

La rambla de les floristes, el muntatge dirigit pel gironí Jordi Prat i Coll basat en l'obra de Josep Maria de Sagarra; l'adaptació que proposa el Teatre Nacional de Catalunya de Solitud, de Víctor Català; Amici Mei, amb els amics musicals i literaris que han marcat Mario Gas; Cobertura, el retrobament de Clara Segura i Bruno Oro o La dona del 600, amb Mercè Sampietro i Àngels Gonyalons, són alguns dels espectacles que passaran per les comarques gironines l'any que ve.



figueres



Figueres programa entre gener i juliol una vuitantena de propostes escèniques en diferents espais.

Els espectacles de gran format tornaran de nou al Teatre el Jardí, amb cites destacades com La rambla de les floristes, de Sagarra; Rostoll cremat, una anàlisi de la Mallorca contemporània a càrrec d'Oriol Broggi i Toni Gomila; la comèdia Cobertura, protagonitzada per Clara Segura i Bruno Oro o La dona del 600 de Pere Riera amb Mercè Sampietro, Àngels Gonyalons o Jordi Banacolocha.

La capital de l'Alt Empordà és l'única parada gironina de la gira de Jauría, l'espectacle que porta a escena el cas de la Manada. El dramaturg Jordi Casanovas, autor de Ruz-Bárcenas, centrat en la declaració de l'extresorer del PP a l'Audiència Nacional, torna ara als tribunals per recrear, sense afegir ni una paraula, el judici sobre la violació en grup de Pamplona.

Pel que fa al talent local, Figueres aposta per la dansa de Carlos Romero amb MuDanza Show o els empordanesos La Llarga, que presentaran Bruels, l'obra guanyadora del premi Adrià Gual 2018 de l'Institut del Teatre. Coproduït amb el festival Grec, el muntage parteix d'una llegenda de l'Empordà.

La Cate serà l'escenari de propostes com Abans que es faci fosc, amb Míriam Iscla; el solo de clown de Guillem Albà, Calma!, i la comèdia-cabaret polític, Els ocells, de la companyia La Calòrica.

Pel que fa al públic familiar, en els propers mesos passaran per La Cate Laika, centrat en la primera gossa astronauta; l'obra de dansa a partir de pintures de Joan Miró, Miramiró; l'espectacle de titelles Adéu Peter Pan i o Baobab de la companyia La Pera Llimonera, entorn els refugiats.



OLOT



Els espectadors d'Olot podran gaudir d'espectacles com La tempesta, dels Parking Shakespeare; Noucents, l'espectacle-concert en què Cascai Teatre adapta Seda, l'Alessandro Baricco; La rambla de les floristes i La dona dels 600 en una temporada que aposta pel cicle LAP, amb propostes culturals no convencionals: nous formats, amb posades en escena especials i de companyies emergents en espais com el teatre, la biblioteca o els Museus dels Sants i de la Garrotxa.

Així, els LAP programen propostes com Dolors, la sèrie teatral de Meritxell Yanes; La defensa alien, una performance sobre la precarietat de la cultura estrenada a Temporada Alta o Tierras del sud, la segona part de la trilogia escènica documental de Txalo Toloza i Laida Azkona, que l'any passat van presentar Extraños mares arden.

Olot celebrarà al març una setmana mallorquina, dedicada a la cultura de l'illa a partir d'obres com Rostoll cremat, el familiar Miramiró, una performance de Llonovoy o un concert de Crisalide.

Per als més petits, sobresurt una doble proposta de la companyia Anna Roca: l'estrena de Quàntica (o l'increïble experiment de la Valentina) i la versió en anglès de Momo.



salt



El teatre de Salt proposa catorze espectacles professionals protagonitzats per noms com Mario Gas, Clara Segura, Mercè Arànega o Pol López en una temporada en què la literatura gironina tindrà un pes específic amb muntatges com Paradisos oceànics, basat en el llibre homònim d'Aurora Bertrana, o Solitud, l'adaptació de la novel·la de Víctor Català.

Encetarà la temporada amb l'estrena de Cobertura, de Bruno Oro i Clara Segura; i té previstos muntages com Rita, guanyador del premi Frederic Roda i protagonitzat per David Bagés i Anna Moliner; Amici Mei, un recital de Mario Gas centrat en textos , poemes i cançons d'autors com Salvat- Papasseit, Valle Inclán, Espriu o Lorca, acompanyat del piano de Bárbara Granados o Pensem. (Pausa). A la merda!, una obra escrita i dirigida per Manel Dueso que també farà d'intèrpret.

També s'estrenarà a Salt Els Brugarol, dirigida i protagonitzada per Ramon Madaula. T de Teatre amb Cançó per Tornar a Casa i Míriam Iscla amb Abans que es faci fosc són les altres propostes fins al juny.

Per a tota la família, hi ha cites com Gran reserva, de la mà dels pallasos de Rhum i Cia; o Una nit amb el mag Lari, per repassar els 25 anys de carrera del mag.



sant feliu de guíxols



El Guíxols Escena 2020 ja ha posat a la venda les entrades per a la programació d'enguany a Sant Feliu de Guíxols, amb muntages com Cançó per tornar a casa de la companyia T de Teatre, Píndoles-Microteatre, teatre acció de petit format, La dona del 600 i Els Brugarol.