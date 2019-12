El CaixaForum Girona celebra Nadal a ritme de musical

El CaixaForum Girona celebrarà el Nadal amb l'espectacle That's musical, un viatge per la història del musical americà que repassa els grans èxits del gènere. Està previst per al 27 de desembre i inclourà cançons de títols com El fantasma de l'òpera, Els miserables, Cats, Cabaret o Mamma mia.

La programació de Nadal del CaixaForum inclou activitats per a tots els gustos. Avui a les 7 acull la visita de l'actriu i directora Leticia Dolera en el marc del cicle Universos Literaris.

Per als amants dels robots i la mecànica més vintage, el centre cultural ofereix del 2 al 4 de gener Explora: els autòmats, una mostra on es podran contemplar diferents personatges mecànics que han meravellat i entretingut milers de persones a través dels anys, tota una joia d'orfebreria antiga que trenca amb les noves tecnologies i que agradarà a grans i petits.

Durant tot el període nadalenc, CaixaForum Girona posarà en marxa Estratègies dels éssers vius, un taller destinat als infants perquè puguin descobrir la relació entre els éssers vius i el medi on habiten.

Així mateix, el visitant que s'acosti durant aquestes festes a CaixaForum Girona tindrà l'oportunitat de descobrir-hi l'exposició Les avantguardes històriques 1914-1945. Construint nous mons a través de les visites guiades i les activitats paral·leles, destinades a apropar l'art als més menuts d'una manera amena i divertida.