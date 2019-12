Els arxius d'empresa donen rèdits culturals. Aquest és el cas de l'arxiu de la Hispano Suiza, custodiat a l'Arxiu del Palau de Peralada.

Aquest mes de desembre he tingut ocasió d'assistir a la presentació, a Madrid, de la monografia titulada Pioneros. Empresas y empresarios en el primer tercio del siglo XX en España. L'obra, dirigida per Raúl Molina, doctor en Història, especialista en història econòmica i professor de la Universitat d'Extremadura, ha estat editada per l'editorial granadina Comares i que se suma a aportacions anteriors, les més importants de la mà de Manuel Lage, Emilio Polo, Carlos Polo i Jordi Nadal. Es tracta d'una miscel·lània composta per articles de diversos professors universitaris en la qual es tracten trajectòries d'empresaris decisius per a diferents sectors com González Byass a Jerez, Carceller Segura i el petroli o Entrecanales Ibarra i l'obra civil espanyola.

Cas excepcional és el relacionat amb Damià Mateu i la Hispano Suiza, ja que el lector disposarà de dues aportacions, en bona part fruit de la recerca a l'arxiu peraladenc, que informen de dos aspectes ben diferents. En ells es tractaran les estratègies comercials de l'empresa, els sistemes publicitaris, el creixement econòmic, així com la important i decisiva incursió en el món aeronàutic.

Ben segur que aquesta publicació suposarà una gran aportació per al món empresarial de principis del s. XX, resituarà la importància de la Hispano Suiza i ajudarà a recuperar les figures de Damià Mateu, un visionari que va saber anticipar-se a les necessitats de la població, i el seu enginyer, Mark Birkigt, un dissenyador extraordinari que va introduir novetats, com la incorporació del servofrè, l'arbre de lleves en cap i el motor d'alumini.

Alguns dels autors ens han avançat que properament tindrem a l'abast nova bibliografia complementària sobre el tema. Restem a l'espera!