Hannah Williams, la nova sensació del «soul» britànic, al Black Music Festival

Hannah Williams & THe Affirmations, Ben L'Oncle Soul i el grup de funk soul PBUG, tres dels grans noms del soul actual, formaran part de la propera edició del Black Music Festival. Aquestes tres noves confirmacions se sumen als també anunciats Snarky Puppy i The Cat Empire, a l'espera que la cita faci públic el cartell complet de la dinovena edició, que tindrà lloc del 6 al 29 de març en diversos espais gironins.

El francès Ben L'Oncle Soul actuarà el 20 de març a l'Auditori de Girona, mentre que la britànica Hannah Williams, la nova sensació del soul britànic, actuarà el 6 de març a La Mirona acompanyada pels The Affirmations per presentar el seu nou treball, 50 Foot Woman. La barcelonina Aiala també actuarà la mateixa nit, amb el seu debut, Nothing less than art.

El 13 de març, el centre cívic Sant Narcís acolilirà el concert dels britànics PBUG, considerats per molts del millor de la pedrera britànica del moment.

Així mateix, el festival celebrarà l'esperat Rise Up el 20 de narç a La Mirona, que acollirà el concert de Women Soldier, el projecte que uneix les veus d'Awa Fall, Belén Natalí, High Paw i Matah. El concert el completarà el clàssic del hip hop Hermano L, exmembre del grup de hip hop La Puta Opepé.

Un altre nom que se suma al cartell del festival pel 2020 és Barcelona Gospel Messengers, que actuarà el 8 de març a La Sitja de Formells de la Selva.

Aquestes confirmacions se sumen als dos primers noms anunciats pel festival setmanes enrere: els australians The Cat Empire, que encara no havien presentat a Catalunya l'àlbum Solten Diamonds, i els nord-americans guanyadors de tres Gramys, Snarky Puppy.

Les entrades per a tots aquests concerts ja estan a la venda al web del festival.