Torroella recorda Teresa Rebull

Torroella de Montgrí homenatja avui i demà la cantautora Teresa Rebull en els primers actes del programa internacional de promoció cultural Música i exili. La proposta desplegarà prop d'un centenar d'activitats a diferents països, entre espectacles, conferències i exposicions per rellançar les figures de Rebull, el compositor Robert Gerhard, el director i violoncel·lista Pau Casals i el poeta Josep Carner com a ambaixadors de Catalunya al món.

El 2019 es recorda el centenari del naixement Rebull; el 2020 serà el centenari de la presentació de l'orquestra que el director Pau Casals va presentar l'any 1920 al Palau de la Música Catalana; el 2020 tindrà lloc el 50 aniversari de la mort del compositor Robert Gerhard i el 2021 es commemorarà el 125è aniversari del seu naixement; i, per últim, també el 2020 serà el cinquantenari de la mort de Josep Carner, que moria a l'exili, a Brussel·les, l'any 1970.

Coincidint amb el centenari del naixement de la cantautora, pintora i activista, el cicle començarà avui al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí amb les jornades Dona i exili i una sessió de debat amb la directora del documental sobre Teresa Rebull, Susanna Barranco, moderat per l'escriptor Miquel Bofill i amb la participació de M. Àngels Cabré, directora de l'Observatori Cultural de Gènere, i Alfons Quera, director del Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera. Tots ells debatran a partir de la figura de Rebull sobre el binomi dona i exili entès com la invisibilització d'una realitat encara avui incòmoda.

Demà, l'Auditori Espai Ter acollirà la presentació de l'espectacle inèdit Cançó i memòria, una coproducció amb el festival Barnasants i l'Associació ADEP.CAT que s'enregistrarà en directe i es presentarà el proper 21 de març a Barcelona, dins de la programació oficinal del festival de la cançó d'autor -que celebra 25 anys en l'edició de 2020.

D'entre les activitats principals del programa confirmades del programa Música i exili, dirigit per l'exconseller de Cultura destituït per l'article 155, Lluís Puig, hi ha els homenatges a Teresa Rebull de Perpinyà i de Torroella de Montgrí, una exposició commemorativa sobre Robert Gerhard que s'inaugurarà a Cambridge la primavera vinent i que es podrà veure a Catalunya a partir de la tardor de 2020, la gira dels concerts El pessebre de Pau Casals i Joan Alavedra a Bèlgica i Catalunya (Nadal de 2020 a Brussel·les, Malines, Lleida, Vic i Barcelona) i els actes en record al cinquantenari de la mort del poeta Josep Carner que tindran lloc a Brussel·les el juny vinent.