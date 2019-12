La càtedra com a plataforma per a la recerca

El llibre incorpora les darreres investigacions sobre l'autora, com els epistolaris editats per la doctoranda Irene Muñoz, «però encara queda molt fons per treballar a l'arxiu. Hi ha textos manuscrits inèdits i és una obra molt fragmentada, cada peça s'emmiralla l'una a l'altra». «Irene Muñoz està a punt d'acabar la tesi, que és la biografia intel·lectual de Víctor Català, que ja mostrarà moltes altres perspectives possibles per abordar-la, però conèixer l'arxiu també permetrà que molta altra gent, des de visions diferents, s'hi acosti», explica Casacuberta. En aquest sentit, detalla que la funció de la Càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme, una iniciativa conjunta de la Universitat de Girona (UdG) i l'Ajuntament de l'Escala, ha de servir per posar ordre a aquest material, però sobretot, per deixar-lo a l'abast de tothom qui s'hi vulgui apropar per potenciar-ne la recerca.