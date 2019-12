Marçal centrarà el recital de Nadal de Paraula de Poeta

El grup Paraula de Poeta oferirà dilluns a les 8 del vespre el seu tradicional recital de Nadal, que aquest any està dedicat a la poetessa Maria Mercè Marçal.

La primera part del recital,que serà a l'Auditori Octavi Viader de la Casa de Cultura de Girona, inclourà catorze sonets del llibre Sal oberta, de Marçal, mentre que la segona part inclourà el Poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra.

Els rapsodes seran Eugènia Carbó i Salvador Roca, acompanyats al piano per Quim Solà, que tocarà obres de Puccini, Shostakóvich i Dvorak, i també hi haurà intervencions cantades per la mezzosoprano gironina Gemma Coma-Alabert, que interpretarà obres de Handel, Toldrà i Montsalvatge.

L'entrada és gratuïta.