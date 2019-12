Ibercamera arrencarà l'any amb Pires i el debut a l'Estat de Shimono

La pianista portuguesa Maria João Pires encetarà el 19 de gener la nova temporada de concerts d'Ibercamera Girona amb un recital que suposarà el debut a l'Estat del director japonès Tasuya Shimono. El titular de l'Orquestra Simfònica d'Hiroshima es posarà al capdavant de la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya per a un programa amb dues obres de referència: el Concert Jeunehomme de Mozart i la 4a Simfonia de Bruckner, Romàntica, que s'interpretarà per primera vegada a Girona.

El president d'Ibercamera, Josep Maria Prat, qualifica de «miracle» l'èxit que aquesta cita amb la clàssica té a la ciutat de Girona, on va arribar ara fa tretze anys. «Volíem vertebrar l'afició musical des de l'Auditori i en aquest temps hem contribuit a fer-a crèixer i consolidar-la», assegura Prat, que apunta que, amb gairebé 700 abonaments l'any passat, Girona se situa «al capdavant de la classificació de ciutats europees pel que fa a subscripcions en relació amb el nombre d'habitants». Prat indica que també reben cada vegada més públic francès, si bé aquest sol optar per comprar entrades per a concerts concrets i no per adquirir un abonament.

Un any més, la cita cultural programa per a l'Auditori de Girona un cicle amb grans orquestres de prestigi internacional, com la Royal Philarmonic de Londres amb la presència com a director i solista Pinchas Zukerman; i directors i artistes de primer nivell.

El president d'Ibercamera, Josep Maria Prat, destaca que la del 2020 és una programació amb propostes simfòniques exclusives per a Girona, diferents al que es planteja a Barcelona o Madrid, com la combinació de Pires i Shimono, que per primera vegada actuaran plegats, o la proposta de l'Orquestra Simfònica del Mariinski amb el prestigiós director Valeri Gergiev al capdavant, que faran un pograma específic per a l'auditori gironí.

En la programació d'enguany destaca el debut a Girona d'una de les institucions musicals més antigues d'Europa, la Simfònica de Lucerna. Ho faran sota la batuta del seu director titular, el mestre James Gaffigan; amb el violoncel de Gautier Capuçon i un programa que inclou la Segona Simfonia de Sibelius, que també se sentirà per primera vegada a la capital gironina.

A estrelles com Pires o Gergiev se n'hi sumaran d'altres, com el violinista japonès Fumiaki Miura, que repeteix a Ibercamera Girona, la pianista Varvara o Giorgi Gigashvili, guanyador de l'últim concurs Ciutat de Vigo.

Pel que fa a l'apartat de música de cambra, dissenyat per donar a conèixer a joves intèrprets, inclou el debut de les formacions Trio Colomés-Bagaria-Trescolí i el duet format paper violoncellista Arnau Tomàs i la clavecinista Mercè Hervada. El cicle de cambra també té entre les cites destacades el retorn del Cosmos Quartet, ara acompanyat del violoncel·lista Lluís Claret.