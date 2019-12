El festival Neu!, que se celebrarà entre el 16 i el 26 de gener a Girona i Salt amb artistes com Ferran Palau o Pau Riba, va escalfar motors ahir amb el concert gratuït de Kids From Mars al mercat artístic de La Volta de Sant Narcís. Kids from Mars és un dels grups revelació de l'any, que ja ha participat en festivals com l'Strenes, el Vida o l'Acústica.