Descobreixen el vitrall figuratiu més antic de Catalunya a la Catedral de Girona

La restauració d'un retaule de la Catedral de Girona ha permès descobrir el vitrall figuratiu –que vol dir que hi ha escenes representades– més antic de Catalunya. La troballa medieval data de la primera meitat del segle XIII. Es tracta d'una peça d'1,3 metres d'alçada per 3 metres d'amplada i està dedicada als sants de la capella on han estat trobat, Sant Martí i Sant Francesc. Els peus i la part superior del vitrall són els originals mentre que la part central s'hauria restaurat durant el segle XIV. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha assegurat que ara caldrà "trobar un lloc adequat" per exposar-lo dins del museu de la Catedral i això comportarà "un replantejament" de tot l'equipament.